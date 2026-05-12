В Бисерти приступили к ликвидации последствий крупного пожара

Она поблагодарила жителей, которые откликнулись на призыв о помощи с техникой и ресурсами, и заявила, что лично проконтролирует процесс ликвидации последствий пожара. «Я обращаюсь к каждому: пожалуйста, покиньте зону проведения работ и не подходите к ней до полного завершения уборки. Сейчас там будет работать тяжелая техника, и нахождение на площадке просто небезопасно», — сказала Валентина Суровцева.
Ранее прокуратура Нижнесергинского района взяла на контроль установление обстоятельств пожара на улицах Советская и Малышева в Бисерти 10 мая. По ее данным, шесть домов сгорели, один получил повреждения. Точная причина возгорания будет установлена специалистами по результатам пожарно-технической экспертизы.
В домах проживали 10 человек — все они обратились за материальной помощью.