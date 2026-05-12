Около 350 кг взрывчатки обнаружили сотрудники КНБ на востоке Казахстана

В апреле КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в городах Алматы, Шымкенте и ряде областей проведены оперативно-розыскные мероприятия по пресечению незаконного оборота оружия, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале КНБ, всего изъято 63 единицы оружия:

  • 4 автомата Калашникова;

  • 38 ружей;

  • 20 пистолетов;

  • реактивный штурмовой гранатомет «РШГ-2»;

  • 4 гранаты;

  • 188 боеприпасов.

Кроме того, в Восточно-Казахстанской области обнаружено и изъято промышленное взрывчатое вещество весом 346,5 килограмма.

По указанным фактам проводятся оперативно-следственные действия. Иная информация, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит.

Работа в данном направлении продолжается.