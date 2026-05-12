Около 350 кг взрывчатки обнаружили сотрудники КНБ на востоке Казахстана

Как сообщается в официальном Telegram-канале КНБ, всего изъято 63 единицы оружия:
4 автомата Калашникова;
38 ружей;
20 пистолетов;
реактивный штурмовой гранатомет «РШГ-2»;
4 гранаты;
188 боеприпасов.
Кроме того, в Восточно-Казахстанской области обнаружено и изъято промышленное взрывчатое вещество весом 346,5 килограмма.
По указанным фактам проводятся оперативно-следственные действия. Иная информация, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит.
Работа в данном направлении продолжается.