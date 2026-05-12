Более 1,2 килограмма ртути разлилось на складе под Смолевичами — что говорит МЧС

Спасателей вызвали на территорию предприятия в агрогородке Барсуки. Работники склада обнаружили пролитую на полу ртуть, а также деформированную резиновую емкость, в которой до этого находилось вещество.
Первоначальный анализ воздуха показал наличие паров ртути. Спасатели МЧС собрали примерно 1,2 килограмма пролитой ртути. После чего провели повторные замеры воздуха, которые уже не выявили превышения допустимых норм.
— Пострадавших нет. Угроза для людей и окружающей среды отсутствует, — прокомментировали в МЧС.
