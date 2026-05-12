В Уфе в лобовой аварии пострадали пять человек

Вчера, 11 мая, в Уфе напротив дома 44 по улице Баязита Бикбая около 18:00 19-летний водитель за рулем «Лады Приора» столкнулся со встречной машиной «Лада Гранта». Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции города.

Источник: Госавтоинспекция города Уфы

В результате аварии 22-летний водитель и 21-летний пассажир автомобиля «Лада Гранта», а также двое 17-летних и 16-летний пассажиры «Лады Приора» получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.

По факту ДТП начато административное расследование.