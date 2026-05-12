В Чебоксарах школы перевели на дистант на фоне угрозы атаки БПЛА

«В Чебоксарах объявлена опасность атаки БПЛА. Оставайтесь дома. По возможности ограничьте передвижение по городу. Школы будут работать в дистанционном режиме. Детей просим оставить дома», — написал он.
Мэр уточнил, что ограничения затронули учебные заведения первой смены. Решение приняли в целях безопасности на время действия тревоги. По словам Трофимова, очные занятия для второй смены могут возобновить после официальной отмены угрозы. Городские власти также обратились к семьям воспитанников детских садов. Родителям рекомендовали по возможности не приводить детей в учреждения и оставаться дома.
Ранее на фоне угрозы беспилотников ограничения ввели сразу в нескольких российских аэропортах. Временно приостановлены приём и отправка рейсов. Меры затронули воздушные гавани Саратова, Саранска, Пензы, Тамбова, Чебоксар и Ульяновска.
