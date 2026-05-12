На Урале осудили водителя КАМАЗа, насмерть сбившего подростка на питбайке

В Березовском городском суде 12 мая огласили приговор водителю КАМАЗа, который в октябре 2025 года насмерть сбил подростка на питбайке в поселке Ключевск. Мужчина на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог не уступил дорогу транспорту, приближающемуся справа.
«Выехав на перекресток, водитель не пропустил питбайк, которым управлял 14-летний подросток. К слову, он имел преимущественное право проезда на том участке дороги. В результате произошло столкновение, — рассказали в суде. — От полученных травм (сочетанная травма туловища и конечностей) подросток скончался на месте ДТП».
Водителя грузовика признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему назначено наказание в виде 4 лет исправительной колонии общего режима. Также мужчину лишили водительских прав на срок 2,5 года. Его взяли под стражу в зале суда.