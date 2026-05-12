Четверо детей пострадали в страшном ДТП в Нижнем Новгороде

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Кстовском районе Нижнего Новгорода, пострадали шесть человек, среди которых четверо — несовершеннолетние. Данную информацию предоставили в региональном управлении ГИБДД.
Инцидент произошел 11 мая, примерно в 14:30, в Афонино, на Казанском шоссе. По предварительным данным, 20-летний водитель отечественного автомобиля ВАЗ-2107 утратил контроль над управлением, в результате чего машина оказалась на полосе встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилями ГАЗель и «Лада Гранта».
Вследствие аварии медицинская помощь потребовалась троим юным пассажирам автомобиля ВАЗ-2107, а также одному ребенку, находившемуся в «Ладе Гранта». Кроме того, травмы получили водители указанных транспортных средств. Все пострадавшие были доставлены в больницу им. Семашко. Обстоятельства происшествия продолжают устанавливаться.
