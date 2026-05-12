В Красноярском крае школьница получит 80 тысяч рублей за укусы собаки

В Красноярском крае школьница получит 80 тысяч рублей за нападение бродячей собаки. Случилось ЧП в городе Иланском в сентябре 2025 года. Третьеклассница направлялась в школу, когда на нее напало агрессивное животное, дважды укусило и скрылось.