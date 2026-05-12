Спасатели эвакуировали травмированную женщину с горы в Феодосии

Крымские спасатели эвакуировали с горы женщину, получившую травму. Об этом рассказали в МЧС республики.
Накануне днем стало известно, что на горном хребте Эчки-Даг в поселке Курортное женщина получила травму ноги и не могла самостоятельно передвигаться. На помощь ей отправились спасатели Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» и сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым.
По прибытии на место происшествия спасатели немедленно приступили к поиску женщины, после чего оказали ей первую медицинскую помощь. Они зафиксировали конечность шиной и на носилках транспортировали пострадавшую к автомобилю скорой помощи.
