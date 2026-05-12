Смертельное ДТП с «перевертышем» произошло в Нижегородской области

11 мая 2026 года утром в Шахунском районе Нижегородской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, который перевернулся. В результате аварии погиб мужчина. Информацию об этом распространила пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.
Согласно предварительным сведениям, водитель автомобиля «Лада Приора», которому исполнился 21 год, двигаясь по трассе Нижний Новгород — Шахунья — Киров, не справился с управлением вследствие превышения скорости. Транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.
Молодой человек скончался на месте аварии до того, как на место прибыли медики. В настоящее время ведется расследование для установления всех обстоятельств случившегося.
