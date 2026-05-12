В Хабаровском крае задержали виновников пожаров, один из них — поджигатель со справкой. Дымом затянуло населенные пункты.
Губернатор края принял решение ввести запрет на посещение лесов по всему региону.
«В настоящий момент на территории Амурского, Верхнебуреинского, Нанайского, имени Лазо районов, Солнечного и Бикинского округов действуют 17 лесных пожаров. Ответственные службы и ведомства ведут работы по их ликвидации», — сказал Дмитрий Демешин.
За последние три дня потушено 379 возгораний. Основная причина — человеческий фактор. Виновники установлены, на них составлены протоколы. Среди них рыбаки, подростки и человек с психическим расстройством, устроивший пожар в Вяземском районе.
Дольше всего — больше девяти часов — пожарные тушили остров Кабельный. Огонь был виден далеко в городе. Очаги вдоль трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре устранили за четыре часа. Также сложная обстановка наблюдалось и в районе села Улика-Национальное в Хабаровском районе.