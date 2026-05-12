В Петербурге накрыли сеть нелегальных точек по продаже алкоголя

В Невском районе серьёзные нарушения выявили в магазине на проспекте Большевиков, где в ночное время свободно продавали алкоголь. В помещении обнаружили более 450 бутылок и банок пива и вина. Продавец, гражданин одной из стран Закавказья, был доставлен в отдел полиции за нарушение миграционного законодательства. Ещё два магазина — на улицах Софьи Ковалевской и Звездной — были уличены в продаже алкоголя после полуночи.