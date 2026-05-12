Воронежская область около шести часов находилась под угрозой атаки БПЛА

Режим опасности атаки беспилотников отменили в Воронежской области утром понедельника, 12 мая. Об отбое стало известно в 8:34.
Особый режим сохранялся на территории региона на протяжении почти шести часов.
Ранее губернатор Александр Гусев сообщил, что за это время в небе над тремя районами области уничтожили пять БПЛА.
