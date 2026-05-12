Хабаровчанку отправили в СИЗО после обвинения в госизмене

Женщине грозит максимально возможный срок лишения свободы.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю задержали 56-летнюю хабаровчанку, подозреваемую в государственной измене. Утверждается, что она организовала перевод средств на территорию Украины. Суд избрал фигурантке меру пресечения — ее отправили под стражу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, женщина организовала схему в мае 2024 года. При помощи посредников она переводила деньги на расчетные счета в один из банков Украины. Предполагается, что средства пошли на покупку вооружения, обмундирования и снаряжения для ВСУ.

— Подозреваемая организовала безналичные переводы денежных средств на расчётные счета, используемые для приобретения средств вооружения с целью их передачи ВСУ и применения против ВС РФ в ходе проведения СВО, — сообщили в УФСБ России по региону.

Максимальное наказание по данной статье Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает пожизненное лишение свободы, однако для женщин данная мера не применяется. Так, хабаровчанке может отправиться в места заключения на срок до 20 лет. Расследование продолжается.