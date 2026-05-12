В Приморье криминальный авторитет получил 12 лет колонии

Установлено, что Ванников с 2021 по 2022 годы в статусе «положенца» (в криминальной иерархии человек, назначаемый «вором в законе» и имеющий право принимать решения в его отсутствие и от его имени) «управлял неформальным сообществом профессиональных преступников, давал им обязательные для исполнения указания, контролировал сбор и хранение денежных средств, предназначенных для финансирования криминальной деятельности». Участники преступной группы под руководством Ванникова совершили семь вымогательств денежных средств у жителей Арсеньева, угрожая расправой. При этом подсудимый требовал возмещения ущерба в пользу третьего лица от одного из потерпевших.