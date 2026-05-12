Учительница совратила 15-летнего подростка и разрыдалась в полиции

Кейтлин Доун Шронс неоднократно совращала подростка. При этом администрация округа заявила, что пострадавший не являлся учеником этого учебного заведения. Изначально обвиняемой грозило до 30 лет лишения свободы, однако позже она заключила сделку со следствием и признала вину. После задержания педагог расплакалась во время фотографирования в полицейском участке, и эти кадры быстро распространились в сети.
Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок от 20 до 33 месяцев. Окончательное решение об освобождении будет принимать специальная комиссия. Также суд запретил бывшей учительнице любые контакты с пострадавшим.
Ранее в американском штате Аризона началось расследование в отношении 22-летней преподавательницы, которую заподозрили в насилии над 15-летним школьником. Поводом для обращения в полицию стала информация, полученная родственниками подростка. Мачеха ученика проверила его телефон после появившихся слухов и обнаружила материалы, которые вызвали подозрения.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.