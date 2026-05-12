Коррупция на местах: численность осуждённых сотрудников акиматов растёт

При этом уровень фактических обращений граждан за помощью к антикоррупционной службе остаётся очень низким. В 2025-м к ней обращались лишь 0,8% респондентов, тогда как в 2023 году показатель составлял 1,4%, а в 2024-м снижался до 0,6%. Наиболее активными в 2025 году продолжали быть горожане: 1,1%, против 0,3% в сельской местности. Мужчины обращались в службу чуть чаще, чем женщины, однако разрыв был незначительным: 0,9% против 0,7% соответственно.