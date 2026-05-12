Коррупция на местах: численность осуждённых сотрудников акиматов растёт

В октябре-ноябре 2025-го о работе службы знали 13% респондентов, что сопоставимо с результатом 2023 года (13,2%) и немного выше показателя 2024-го (12,8%). Это говорит о том, что охват населения информированием не растёт, держась на одном уровне.
При этом уровень фактических обращений граждан за помощью к антикоррупционной службе остаётся очень низким. В 2025-м к ней обращались лишь 0,8% респондентов, тогда как в 2023 году показатель составлял 1,4%, а в 2024-м снижался до 0,6%. Наиболее активными в 2025 году продолжали быть горожане: 1,1%, против 0,3% в сельской местности. Мужчины обращались в службу чуть чаще, чем женщины, однако разрыв был незначительным: 0,9% против 0,7% соответственно.
При низкой вовлечённости граждан уровень доверия к антикоррупционной службе относительно высок. В 2025 году 51,2% респондентов заявили о полном доверии, ещё 31,4% частично доверяли службе. Суммарная доля не доверяющих и скорее не доверяющих суммарно оставалась небольшой и не превышала 8%. Однако 9,4% респондентов затруднились с ответом, что указывает на неопределённость восприятия службы у части населения.
Если рассматривать динамику, уровень доверия в целом остаётся стабильным: колебания в пределах 1−2 процентных пунктов не меняют общей картины. При этом структура недоверия постепенно меняется. Главной причиной всё чаще становится отсутствие личного опыта взаимодействия: в прошлом году на это указали 50,8% не доверяющих службе, против 40,5% в 2024-м. Это означает, что многие формируют мнение не на основе опыта, а дистанционно.
Одновременно снижается влияние негативного информационного фона. Доля тех, кто не доверяет антикоррупционной службе из-за сообщений СМИ, уменьшилась с 13,8% до 7,8% за год. Также заметно сократился удельный вес тех, кто считает структуру коррумпированной: с 22,1% в 2024-м до 12,6% в 2025 году. Отдельно выделяется восприятие бюрократии и формализма: уровень этого фактора снизился с 10,9% до 6,9%. При этом сохраняются представления о закрытости госоргана и его ориентации на наказание, а не защиту прав граждан: 18,3% и 10,2% соответственно.
На фоне общественных оценок наблюдается уменьшение общего количества зарегистрированных коррупционных преступлений. В январе-апреле 2026-го их число составило 605, против 675 годом ранее. Сокращение произошло за счёт ряда категорий, таких как присвоение и растрата имущества (с 106 до 47 случаев) и посредничество во взяточничестве (с 28 до 14 случаев). В то же время был фиксирован рост по некоторым категориям таких преступлений — например, по злоупотреблению должностными полномочиями (с 51 до 67 случаев) и превышению власти (с 9 до 27 случаев).
Структура коррупционных преступлений остаётся устойчивой. Наиболее распространено взяточничество: получение и дача взятки составляют значительную и практически не сокращающуюся часть всех таких преступлений: 180 и 176 случаев соответственно.
Численность осуждённых за коррупционные преступления за тот же период немного уменьшилась: с 256 до 248 человек. При этом наблюдаются заметные структурные изменения. Резко выросло число осуждённых служащих акиматов (с 48 до 80 человек) и сотрудников органов внутренних дел (с 35 до 48 человек). В то же время сократилась численность осуждённых за коррупцию среди представителей Министерства финансов РК (с 14 до 2 человек).
Помимо служащих акиматов и сотрудников органов внутренних дел, значительное число осуждённых за коррупционные преступления за четыре месяца текущего года наблюдалось среди служащих Министерства обороны РК и Министерства здравоохранения РК (по 8 человек), также среди сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям РК и пограничной службы КНБ РК (по 5 человек).
В целом ситуация выглядит неоднозначно: уровень доверия к антикоррупционной службе стабильно превышает 50%, при этом вовлечённость населения в виде обращений остаётся крайне низкой. На фоне общего сокращения количества коррупционных преступлений и небольшого уменьшения численности осуждённых сохраняется устойчивая структура правонарушений, где ключевую роль по-прежнему играет взяточничество. Отдельно выделяется рост числа осуждённых среди служащих акиматов и их структурных подразделений, что указывает на сохраняющуюся уязвимость именно на уровне местных исполнительных органов. В то же время уровень недоверия граждан к антикоррупционной службе из-за негативного опыта и информационного фона постепенно снижается, а основной причиной скепсиса всё чаще становится отсутствие личного взаимодействия со службой.