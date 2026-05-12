Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Забайкалье накрыли первую подпольную лабораторию синтетических наркотиков

ФСБ накрыла в Забайкальском крае первую в регионе подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Организатором нелегального бизнеса оказался местный житель 1979 года рождения.

Задержание организатора лаборатории. Видео © Пресс-служба УФСБ России по Забайкальскому краю.

Как выяснили оперативники, злоумышленник начинал с мелкого сбыта через тайники («закладки»). Однако со временем он решил масштабироваться: мужчина арендовал помещение и наладил там полный цикл изготовления запрещённых веществ.

При обыске силовики изъяли уже готовые дозы и ёмкости с прекурсорами. Общий объём жидкости составил более 700 литров — такого количества химикатов хватило бы на производство как минимум десяти килограммов наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по особо тяжкой статье (незаконный сбыт в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье — пожизненное лишение свободы. Расследование продолжается.

Ранее Life.ru писал, что в Колумбии задержали курьера с наркотиками под приклеенным париком. Фантазия преступников не знает границ. На этот раз наркокурьер решил обмануть таможню потрясающей «причёской», но на рентгене сотрудников смутили странные полосы у него под волосами, поэтому «скальп» с мужчины сняли прямо на месте.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.