В Челябинске коммунальщики убирают с улиц города поврежденные ураганным ветром деревья

Ураганный ветер в Челябинске повредил 19 деревьев.

Источник: Комсомольская правда

Последствия сильного ветра продолжают ликвидировать в Челябинске. Как сообщил врио вице-мэра по городскому хозяйству Сергей Кочетков, стихия повредила 19 деревьев в различных районах города. Большую часть — 13 упавших стволов и крупных веток — коммунальщики уже оперативно убрали. Оставшиеся поврежденные деревья распилят и вывезут в ближайшее время, чтобы они не создавали помех движению и угрозы для пешеходов.

Глава города Алексей Лошкин предупредил жителей о резкой смене погоды. По его словам, уже в конце текущей недели в Челябинск придет жара. Кроме того, предстоящие июнь и июль также ожидаются очень теплыми. Мэр обратил особое внимание на серьезную опасность, которая возникает при сочетании высоких температур, порывистого ветра и открытого огня.

Особый риск, подчеркнул он, существует на территории садовых некоммерческих товариществ (СНТ), где многие жители начинают жечь мусор и сухую траву. Мэр поручил усилить профилактическую работу по пожарной безопасности и предупредить челябинцев о недопустимости разведения костров и использования открытого огня в жаркую и ветреную погоду.