Родители в Комсомольске-на-Амуре получили 20 лет за доведение дочери до смерти

Родители из Комсомольска-на-Амуре, которые довели свою двухлетнюю дочь до смерти от истощения, получили по 20 лет лишения свободы. Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
По данным следствия, они систематически помещали ребенка в самодельный бокс на длительное время. Там девочка не могла двигаться, встать в полный рост и садиться. На протяжении четырех месяцев родители также лишали ребенка еды и воды, из-за чего их дочь скончалась от истощения.
— Приговором суда виновным назначено наказание по совокупности преступлений в виде 20 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания мужчине в исправительной колонии строгого режима, женщине — в колонии общего режима, — говорится в заявлении ведомства в соцсети VK.
О произошедшем стало известно осенью 2024 года. Предварительно, ребенка в течение полугода регулярно лишали еды и воды, чего ее организм не выдержал. Родители признались, что не хотели воспитывать дочь и решили от нее избавиться.