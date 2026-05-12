В нижегородском аэропорту ввели временные ограничения на полеты

В международном аэропорту Чкалов введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта, уточнив, что данные меры приняты исключительно для обеспечения безопасности полетов.
Несмотря на ограничения, аэропорт продолжает обслуживание пассажиров. На месте работают сотрудники терминала и представители авиакомпаний. Для ожидающих организован доступ к кулерам с водой, зарядным стойкам для мобильных устройств и бесплатному Wi-Fi. Также в круглосуточном режиме функционируют медпункт и комната матери и ребенка.
Актуальную информацию о статусе рейсов пассажирам рекомендуется уточнять на официальном сайте аэропорта или непосредственно у перевозчиков.
Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с «перевертышем» произошло в Нижегородской области.