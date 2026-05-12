Женщину сбили на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля отечественного производства. Информацию об этом распространила пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.
Инцидент имел место 10 мая, приблизительно в 09:45. Водитель, 53-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Лада Приора», совершил наезд на 46-летнюю женщину. Происшествие случилось в районе дома № 2 корпус 6 по Моторному переулку. Женщина в момент наезда следовала по пешеходному переходу, обозначенному как нерегулируемый.
По имеющимся данным, пострадавшая получила телесные повреждения и была доставлена в больницу для получения необходимой медицинской помощи. В настоящее время детали случившегося устанавливаются компетентными органами.
