Женщину сбили на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде

Инцидент имел место 10 мая, приблизительно в 09:45. Водитель, 53-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Лада Приора», совершил наезд на 46-летнюю женщину. Происшествие случилось в районе дома № 2 корпус 6 по Моторному переулку. Женщина в момент наезда следовала по пешеходному переходу, обозначенному как нерегулируемый.