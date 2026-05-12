МЧС: в Якутии спасли семь человек, застрявших во льдах на реке Лена

Для спасения застрявших на реке Лена привлекали вертолет.

Источник: Комсомольская правда

В Якутии продолжается спасательная операция на реке Лена. Сотрудники МЧС России эвакуировали семерых человек, которые оказались заблокированы ледовыми полями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасателям также удалось вызволить четверых людей, находившихся на острове Харыялах. Всех пострадавших доставили в город Олекминск. В МЧС уточнили, что состояние людей удовлетворительное и от госпитализации они отказались.

ЧП произошло в Олекминском районе. Группа из семи человек передвигалась на трех моторных лодках, но попала в ледовый плен. В это же время еще четверо граждан остались отрезанными от большой земли на острове Харыялах.

Для проведения сложной эвакуации из города Ленск вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. На его борту находились профессиональные спасатели. Благодаря их слаженным действиям застрявших удалось спасти без серьезных последствий для их здоровья.

