Конфликт на турнире по курашу в Узбекистане закончился убийством

Инцидент произошёл на площадке медицинского техникума в Денауском районе во время проведения турнира по курашу. По данным следствия, мужчина несколько раз ударил оппонента кухонным ножом в спину и живот. Пострадавшего экстренно доставили в реанимацию районной больницы, однако врачи не смогли его спасти. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Подозреваемый задержан, следственные действия продолжаются.