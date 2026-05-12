Игравшие с огнем дети едва не уничтожили полсела на Камчатке

Тем временем в Приморье за праздничные выходные с 9 по 11 мая произошло 72 пожара, охвативших почти 2,8 тысячи гектаров. Это составляет треть площади острова Русский. Огонь распространился в центральных и северных районах края. В Хасанском округе на территории ЛОМ «Ясное» горело 74 гектара.