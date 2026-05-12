Игравшие с огнем дети едва не уничтожили полсела на Камчатке

Игравшие с огнём дети едва не устроили крупный пожар в селе Тигиль на Камчатке. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.
Чиновник пояснил, что в Тигильском районе этой зимой практически не было снега, поэтому сухая трава быстро воспламеняется. Дети подожгли траву, и огонь стремительно распространился по сухой территории.
«В Тигиле дети, играя с огнём, чуть не сожгли полсела», — написал министр в социальной сети «ВКонтакте».
Площадь возгорания составила около 250 квадратных метров. После начала пожара дети самостоятельно позвонили в службу спасения по номеру 112. На место оперативно прибыли пожарные расчёты, которые смогли быстро локализовать и потушить огонь.
По информации министра, виновник происшествия уже установлен, а ответственность за случившееся понесут его родители.
Тем временем в Приморье за праздничные выходные с 9 по 11 мая произошло 72 пожара, охвативших почти 2,8 тысячи гектаров. Это составляет треть площади острова Русский. Огонь распространился в центральных и северных районах края. В Хасанском округе на территории ЛОМ «Ясное» горело 74 гектара.