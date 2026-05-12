Свердловская область вошла в топ регионов по числу мошеннических звонков

На Свердловскую область пришлось 6% всех мошеннических звонков в стране. По этому показателю регион вошел в число лидеров вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Челябинской областью, Краснодарским краем, Новосибирской и Иркутской областями.
Больше всего фрод-звонков по-прежнему фиксируют в Москве — 17% от общего объема. Санкт-Петербург и Челябинская область получили по 7% таких вызовов. При этом по стране в первом квартале 2026 года их число упало на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с усилением антифрод-систем операторов, банков и государства.
С 1 марта в стране начала работать государственная система «Антифрод». Она объединяет операторов связи, банки и госструктуры для быстрого обмена информацией о подозрительных действиях и блокировки мошенников еще до начала атаки.
Эксперты предупреждают, что мошенники постепенно уходят из обычной телефонии в мессенджеры и используют более сложные схемы с несколькими этапами контакта. По данным Лаборатория Касперского, с начала 2026 года более 56% россиян хотя бы раз сталкивались с мошенническими звонками.