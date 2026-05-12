Свердловская область вошла в топ регионов по числу мошеннических звонков

Свердловская область остается одним из наиболее интересных регионовдля телефонных аферистов на фоне резкого падения звонков такого типа по России. Об этом говорят данные мобильных операторов.

Источник: ЕАН

На Свердловскую область пришлось 6% всех мошеннических звонков в стране. По этому показателю регион вошел в число лидеров вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Челябинской областью, Краснодарским краем, Новосибирской и Иркутской областями.

Больше всего фрод-звонков по-прежнему фиксируют в Москве — 17% от общего объема. Санкт-Петербург и Челябинская область получили по 7% таких вызовов. При этом по стране в первом квартале 2026 года их число упало на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с усилением антифрод-систем операторов, банков и государства.

В МТС заявили, что количество мошеннических и спам-звонков в январе—марте сократилось на 74%. В компании «Вымпелком» сообщили о снижении на 33%, а в «МегаФоне» отметили рост эффективности блокировок и падение числа жалоб от абонентов более чем на 50%, сообщает «КоммерсантЪ».

С 1 марта в стране начала работать государственная система «Антифрод». Она объединяет операторов связи, банки и госструктуры для быстрого обмена информацией о подозрительных действиях и блокировки мошенников еще до начала атаки.

Эксперты предупреждают, что мошенники постепенно уходят из обычной телефонии в мессенджеры и используют более сложные схемы с несколькими этапами контакта. По данным Лаборатория Касперского, с начала 2026 года более 56% россиян хотя бы раз сталкивались с мошенническими звонками.