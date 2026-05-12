Свердловская область вошла в топ регионов по числу мошеннических звонков

Больше всего фрод-звонков по-прежнему фиксируют в Москве — 17% от общего объема. Санкт-Петербург и Челябинская область получили по 7% таких вызовов. При этом по стране в первом квартале 2026 года их число упало на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с усилением антифрод-систем операторов, банков и государства.