Эксперт назвал дату, в которую станет ясно, ждать ли пандемии хантавируса

Американский ученый Стивен Куэй предположил, что датой, когда станет понятно, может ли хантавирус распространиться «за пределы» круизного лайнера MV Hondius, станет 19 мая, сообщает Telegraph.
Авторы публикации заявили, что все 7 случаев хантавируса были зафиксированы среди тех, кто был на борту MV Hondius, и между появлением симптомов у них и контактом с «нулевым пациентом» потребовалось в среднем 22 дня. Случаев за пределами корабля зафиксировано не было.
Круизный лайнер, на борту которого были зафиксированы случаи хантавируса, прибыл на Канарские острова после того, как несколько дней провел на рейде у берегов Прайи, столицы Кабо-Верде. Местные власти не разрешили кораблю пришвартоваться.
ООН и Еврокомиссия заявили, что все необходимые действия, чтобы держать ситуацию под контролем, предпринимаются.
