Мэра Уфы Мавлиева госпитализировали из-за боли в сердце

Как писал KP.RU, адвокат Самойлов заявил, что при выходе из СИЗО у Мавлиева принудительно взяли образцы волос и слюны. По его словам, сотрудники правоохранительных органов пояснили, что биоматериалы нужны для геномного реестра. Адвокат мэра Уфы назвал процедуру противоречащей Конституции и Уголовно-процессуальному кодексу.