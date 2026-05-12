Мэра Уфы Мавлиева госпитализировали из-за боли в сердце

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, находящийся под домашним арестом по делу о коррупции, госпитализирован в больницу из-за боли в сердце и плохого самочувствия. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Марат Самойлов.
По словам защитника, утром мэра увезли в республиканскую клиническую больницу. Супруга рассказала, что он жаловался на сердце из-за переживаний.
В конце апреля Верховный суд Башкирии отпустил Мавлиева под домашний арест до 28 июня. Ему запрещено покидать жилище, пользоваться телефоном, интернетом и общаться со свидетелями. Мэра Уфы подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Мавлиев вину не признает.
Как писал KP.RU, адвокат Самойлов заявил, что при выходе из СИЗО у Мавлиева принудительно взяли образцы волос и слюны. По его словам, сотрудники правоохранительных органов пояснили, что биоматериалы нужны для геномного реестра. Адвокат мэра Уфы назвал процедуру противоречащей Конституции и Уголовно-процессуальному кодексу.