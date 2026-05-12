Полковник из Ленобласти признал вину по делу о взятке за незаконную свалку

Ранее по данному делу в СИЗО были отправлены межрайонный природоохранный прокурор Ленинградской области Артем Зобов и заместитель военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона подполковник юстиции Ильшат Купкенов. По версии следствия, в 2024—2025 годах Зобов получил от коммерсантов взятки на сумму свыше 6 млн рублей за утилизацию отходов на территории войсковой части.