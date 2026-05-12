Полковник из Ленобласти признал вину по делу о взятке за незаконную свалку

Бывший командир одной из воинских частей в Ленинградской области полковник Данис Таиров полностью признал вину в превышении должностных полномочий и получении взятки в размере 1,5 млн рублей.

Источник: Коммерсантъ

Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Уголовное дело о нелегальной утилизации отходов на армейских землях насчитывает более 10 фигурантов, включая природоохранного прокурора и его заместителя.

«С Данисом Наильевичем Таировым, обвиняемым в превышении должностных полномочий и получении взятки в размере 1,5 млн рублей, заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Фигурант полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», — рассказал собеседник ТАСС.

В ближайшее время материалы дела в отношении Таирова будут выделены в отдельное производство.

Ранее по данному делу в СИЗО были отправлены межрайонный природоохранный прокурор Ленинградской области Артем Зобов и заместитель военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона подполковник юстиции Ильшат Купкенов. По версии следствия, в 2024—2025 годах Зобов получил от коммерсантов взятки на сумму свыше 6 млн рублей за утилизацию отходов на территории войсковой части.