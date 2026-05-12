Родители жутким способом избавились от собственной дочери: её держали в деревянной коробке без еды и воды

В Комсомольске-на-Амуре суд вынес суровый приговор местным жителям, которые фактически замучили свою двухлетнюю дочь. Мужчина и женщина получили по 20 лет колонии за то, что ребенок умер от голода и жестокого обращения. Подробностями делится пресс-служба СК.
Следствие выяснило жуткие подробности жизни девочки. Родители смастерили для неё специальный деревянный короб с крышкой, в котором малышка не могла ни встать в полный рост, ни даже нормально сесть. С июля по октябрь 2024 года они на долгое время запирали ребёнка в этой клетке.
Кроме физических мучений, взрослые систематически лишали дочь еды и воды. В итоге двухлетний ребёнок скончался от сильнейшего истощения — организм просто перестал бороться. В пресс-службе СК уточнили, что приговором суда каждому из фигурантов назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Мужчину отправят отбывать срок в исправительную колонию строгого режима, а женщину — в колонию общего режима. Суд признал пару виновной сразу по нескольким тяжким статьям. В их числе — истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью, незаконное лишение свободы, неисполнение обязанностей по воспитанию, а также убийство малолетнего, совершённое группой лиц.
Ранее KP.RU рассказывал, как многодетные родители три недели морили голодом новорожденного сына, пока он не умер. Сами супруги настаивали, что малыш родился здоровым и скончался неожиданно, просто перестав дышать.