Полицейский из Копейска во время шторма спас из ледяной воды мужчину

В Челябинской области сотрудник полиции Копейска спас мужчину, который чуть не утонул в ледяной воде озера Курлады во время шторма. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, стража порядка вызвали по номеру 112. Оказалось, что штормовой ветер перевернул лодку с пострадавшим. Полицейский мгновенно оценил обстановку, сел в моторную лодку и отправился на поиски. Условия были экстремальными: ураганный ветер, темнота и холодная вода.
Сотрудник нашёл обессилевшего пострадавшего в восьми километрах от берега — тот терял сознание от переохлаждения. Полицейский поднял его в свою лодку, оказал первую помощь, доставил на берег и передал медикам. Сейчас жизнь спасённого вне опасности, а руководство решает вопрос о награждении полицейского.