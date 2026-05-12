Полицейский из Копейска во время шторма спас из ледяной воды мужчину

Сотрудник нашёл обессилевшего пострадавшего в восьми километрах от берега — тот терял сознание от переохлаждения. Полицейский поднял его в свою лодку, оказал первую помощь, доставил на берег и передал медикам. Сейчас жизнь спасённого вне опасности, а руководство решает вопрос о награждении полицейского.