Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейский из Копейска во время шторма спас из ледяной воды мужчину

Страж порядка нашёл обессилевшего пострадавшего в восьми километрах от берега.

Источник: ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинской области сотрудник полиции Копейска спас мужчину, который чуть не утонул в ледяной воде озера Курлады во время шторма. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, стража порядка вызвали по номеру 112. Оказалось, что штормовой ветер перевернул лодку с пострадавшим. Полицейский мгновенно оценил обстановку, сел в моторную лодку и отправился на поиски. Условия были экстремальными: ураганный ветер, темнота и холодная вода.

Сотрудник нашёл обессилевшего пострадавшего в восьми километрах от берега — тот терял сознание от переохлаждения. Полицейский поднял его в свою лодку, оказал первую помощь, доставил на берег и передал медикам. Сейчас жизнь спасённого вне опасности, а руководство решает вопрос о награждении полицейского.