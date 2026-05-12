Очевидцы сообщают о пожаре в собачьем приюте на улице Экскаваторной в Перми.
В социальных сетях появилась информация о пожаре на улице Экскаваторной. По словам очевидцев, горит собачий приют.
В ГУ МЧС России по Пермскому краю подтвердили факт возгорания, однако спасатели не уточняют, что это приют.
Сообщение о пожаре поступило в 10:25. На место выехали 24 спасателя и 5 единиц техники. Когда первые подразделения прибыли, открытым огнём горели два жилых дома и один автомобиль.
Информация оперативная, подробности уточняются. Сайт perm.aif.ru продолжит следить за ситуацией.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше