В Ростове произошёл пожар в пункте выдачи товаров

В течение дня 11 мая спасательные службы Ростовской области ликвидировали восемь возгораний. В тушении огня и устранении последствий ЧС были задействованы 192 специалиста и 48 единиц специализированной техники, отметили в региональном управлении МЧС.
Помимо пожаров, экстренные службы реагировали на пять дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, в результате аварий погибли два человека. При этом благодаря оперативным действиям спасателей удалось спасти жизнь одного гражданина.
Днём 11 мая на улице Интернациональной, 8 загорелся пункт выдачи заказов одного из маркетплейсов. Площадь возгорания составила около пяти квадратных метров. На место были направлены 20 пожарных расчётов и восемь единиц техники. Локализовать и полностью ликвидировать огонь удалось за час. Пострадавших в результате этого инцидента нет.