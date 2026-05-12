В Армавире из-за ливня затопило тоннель на ул. Новороссийской

В Армавире из-за ливня затопило тоннель на ул. Новороссийской, сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: пресс-служба администрации Армавира

Сильный проливной ливень привел к неожиданным последствиям. Целый тоннель затопило, движение транспорта в районе парализовано. Сейчас экстренные службы работают на месте происшествия — откачивают воду, чтобы как можно скорее восстановить проезд.

Водителей, тем временем, просят учитывать ситуацию и выбирать альтернативные маршруты. Для объезда можно использовать ул. 30-летия Победы, ул. Маркова и ул. Черноморскую.

Напомним, что недавно в Краснодарский край приходила непогода. Град и шквалистый ветер накрывали Отрадненский и Мостовской районы, под Армавиром смерч оторвал часть крыши у хозпостройки, а в Новокубанском районе повредил линию электропередачи.