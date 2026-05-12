В Свердловской области выявили почти 300 нарушений противопожарного режима

С начала действия особого противопожарного режима на Среднем Урале патрульно-контрольные группы составили 290 протоколов за нарушения пожарной безопасности.
За праздничные выходные в регионе провели 372 выездных мероприятия, по итогам которых возбуждены 58 административных расследований.
«Составлены 148 протоколов об административных правонарушениях. Среди нарушителей: три органа местного самоуправления, три должностных лица и 142 гражданина», — рассказали в свердловском МЧС.
