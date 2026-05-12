Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный отец едва не убил сына в Севастополе — возбуждено дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости Крым. В Севастополе пьяный отец в ярости набросился на 14-летнего сына во время ссоры и едва не убил его, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном УМВД России.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел накануне в Ленинском районе города. Сперва 46-летний мужчина поссорился с супругой и ушел «залить печаль» алкоголем. А по возвращении, будучи сильно нетрезвым, стал выяснять отношения с сыном-подростком, но напоролся на резкий ответ.

«Вспышка ярости полностью затмила отцовские чувства: воспитательный разговор перерос в агрессивное нападение на собственного сына… Мать, испугавшись за жизнь своего ребенка, вовремя вмешалась и оттащила супруга, предотвратив беду», — сообщили правоохранители.

Сразу после конфликта женщина обратилась в полицию, участковые уполномоченные полиции задержали мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Злоумышленник находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше