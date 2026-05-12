Пьяный отец едва не убил сына в Севастополе — возбуждено дело

Инцидент произошел накануне в Ленинском районе города. Сперва 46-летний мужчина поссорился с супругой и ушел «залить печаль» алкоголем. А по возвращении, будучи сильно нетрезвым, стал выяснять отношения с сыном-подростком, но напоролся на резкий ответ.
«Вспышка ярости полностью затмила отцовские чувства: воспитательный разговор перерос в агрессивное нападение на собственного сына… Мать, испугавшись за жизнь своего ребенка, вовремя вмешалась и оттащила супруга, предотвратив беду», — сообщили правоохранители.
Сразу после конфликта женщина обратилась в полицию, участковые уполномоченные полиции задержали мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Злоумышленник находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 2 лет лишения свободы.