Журналиста «Дождя»* Дзядко** заочно осудили на восемь лет

Московский суд заочно отправил за решетку на восемь лет журналиста телеканала «Дождь»* Тихона Дзядко**, обвиняемого в распространении фейков о российской армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом во вторник, 12 мая, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— С учетом позиции прокуратуры суд приговорил Дзядко** к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей, — рассказала Нефедова.

Журналисту также запретили администрировать сайты в интернете на четыре года.

По данным следствия, Дзядко** выложил две публикации, в которых содержалась фейковая информация о действиях ВС РФ. Он также распространял материалы в своих соцсетях без специальной плашки. При этом его дважды в течение года штафовали за нарушение закона об иноагентах.

В октябре прошлого года мужчину заочно арестовали по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Спустя два месяца СК завершил расследование дела в отношении Дзядко**.

*Признан СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в РФ.

**Признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов.