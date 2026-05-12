Школьник на квадроцикле сбил девочку в подмосковном поселке Вешки

Школьник 2018 года рождения, катавшийся на квадроцикле по улице Северной в подмосковном поселке Вешки, сбил девочку. Ее доставили в медучреждение. Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.