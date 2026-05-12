Школьник на квадроцикле сбил девочку в подмосковном поселке Вешки

Школьник 2018 года рождения, катавшийся на квадроцикле по улице Северной в подмосковном поселке Вешки, сбил девочку. Ее доставили в медучреждение. Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
— По предварительной информации, несовершеннолетний 2018 года рождения, находясь за рулем квадроцикла, не справился с управлением, наехал на бордюрный камень с последующим наездом на девочку 2009 года рождения, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел 11 мая. Cотрудники ДПС установят все обстоятельства произошедшего. На момент публикации материала нет информации о состоянии здоровья пострадавшей.
Ранее подобная ситуация произошла в поселке Красково в Люберцах. Там подросток на квадроцикле сбил двух четырехлетних детей. Юношу задержали очевидцы и впоследствии передали его полиции.