Девушка проходила с живым клещом на глазу почти сутки

26-летняя россиянка проходила с живым клещом на глазу почти сутки, паразит застрял между ресницами. Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в Telegram-канале Shot.

По информации авторов материала, девушка вернулась домой в Оренбургскую область с Сахалина, а на следующее утро почувствовала неприятные ощущения в глазу. Посмотрев в зеркало, она обнаружила клеща в ресницах, который уже впился в кожу.

Россиянка срочно отправилась в больницу, где медики достали паразита. Врачи удивились, как клещ пробрался в область глаза, поскольку такое произошло впервые в их практике.

— Сейчас клеща отправили на исследование, чтобы исключить риски заражения инфекциями, — говорится в публикации.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что свыше 43 тысяч обращений россиян по поводу укусов клещей зарегистрировали с начала сезона. В ведомстве отметили, что от клещевого энцефалита к текущему моменту привито 2,2 миллиона жителей.

В теплое время года активизируются клещи, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний. Но всегда ли укус инфицированного клеща провоцирует развитие серьезных заболеваний, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.