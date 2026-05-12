Девушка проходила с живым клещом на глазу почти сутки

26-летняя россиянка проходила с живым клещом на глазу почти сутки, паразит застрял между ресницами. Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в Telegram-канале Shot.
По информации авторов материала, девушка вернулась домой в Оренбургскую область с Сахалина, а на следующее утро почувствовала неприятные ощущения в глазу. Посмотрев в зеркало, она обнаружила клеща в ресницах, который уже впился в кожу.
Россиянка срочно отправилась в больницу, где медики достали паразита. Врачи удивились, как клещ пробрался в область глаза, поскольку такое произошло впервые в их практике.
— Сейчас клеща отправили на исследование, чтобы исключить риски заражения инфекциями, — говорится в публикации.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что свыше 43 тысяч обращений россиян по поводу укусов клещей зарегистрировали с начала сезона. В ведомстве отметили, что от клещевого энцефалита к текущему моменту привито 2,2 миллиона жителей.
