Главе района Ивану Гелю 12 мая огласят приговор по уголовному делу

Напомним, в Иван Гель обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем смерть его подчиненного во время тушения ландшафтного пожара 28 августа 22 года. Сторона обвинения и сторона защиты в ходе судебного процесса придерживались противоположных точек зрения. Так, гособвинение настаивало на том, что Гель, отправив сотрудников администрации, не имеющих должной квалификации и средств индивидуальной защиты, фактически на верную смерть. Защитник Геля, в свою очередь, уверял суд в том, что подчиненные главы района отправились в пекло по собственной воле, выполняя гражданский долг. Защита просила суд расценивать смертельный случай как несчастный, а самого Геля оправдать.