Забившие насмерть инвалида по слуху нижегородцы арестованы

Шесть человек заключены под стражу по подозрению в убийстве мужчины с нарушениями слуха и речи в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе Автозаводского районного суда, уточнив, что мера пресечения избрана по 8 июня 2026 года включительно.