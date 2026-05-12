Забившие насмерть инвалида по слуху нижегородцы арестованы

Шесть человек заключены под стражу по подозрению в убийстве мужчины с нарушениями слуха и речи в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе Автозаводского районного суда, уточнив, что мера пресечения избрана по 8 июня 2026 года включительно.
По версии следствия, в апреле 2026 года обвиняемые напали на потерпевшего на лестничной площадке дома по улице Строкина. В результате группового избиения мужчина получил множественные травмы, от которых скончался на месте. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Учитывая особенности здоровья участников процесса, при рассмотрении ходатайств в суде присутствовал сурдопереводчик. На данный момент постановления об аресте в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.
Ранее сообщалось, что двоих нижегородцев осудили за создание вредоносных программ.