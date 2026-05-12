В Волгоградской области мужчину лишили российского гражданства

В Волжском Волгоградской области мужчина лишился гражданства РФ. Паспорт изъяли за уклонение от воинского учета.
Операцию провели сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с оперативниками регионального Главка.
Гражданство прекращено в рамках контроля за натурализованными гражданами — теми, кто получил российский паспорт не по рождению.
Закон обязывает таких людей вставать на первоначальный воинский учет. Этот мужчина обязанность проигнорировал.
Полицейские областного управления МВД подчеркивают: паспорт РФ — это не только права и возможности, но и конкретные обязательства перед государством. Нарушение этих обязательств может стоить гражданства.
Ранее сообщалось о ЧП в редакции в городе Волжский.