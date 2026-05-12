В Москве вынесли приговор ОПГ, легализовавшей 2,5 тысячи иностранцев через фиктивные браки

Троицкий районный суд Москвы приговорил участников межрегиональной преступной группы, которые наладили масштабную схему легализации иностранных граждан. Злоумышленники использовали фиктивные браки и ложное установление отцовства для оформления документов, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Группа, в числе которой были и сотрудники региональных ЗАГСов, действовала с 2019 года. За это время участники сообщества легализовали не менее 2,5 тыс. выходцев из стран Центральной Азии, а совокупный доход злоумышленников от нелегальной деятельности оценивается как минимум в 300 млн рублей.
Следствие по делу длилось более двух лет и охватило шесть регионов: Московскую, Вологодскую, Новгородскую, Псковскую, Тверскую и Ярославскую области. В ходе более чем 750 следственных действий в Москве была обнаружена подпольная лаборатория, где изготавливались фальшивые печати, штампы и бланки государственных органов.
Деятельность 20 участников группы пресекли в ходе совместной операции ФСБ и МВД, которая проходила с 2021 по 2023 год. Суд признал фигурантов виновными в организации незаконной миграции и подделке документов, приговорив их к реальным срокам от 3 до 6 лет лишения свободы; также им назначили крупные штрафы.
На сегодняшний день правоохранительные органы аннулировали более 250 разрешений на временное проживание и видов на жительство, которые были получены иностранцами незаконным путем.