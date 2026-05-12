Молодого парня зарезали в Талгарском районе

В соцсетях появилась информация, что от ножевых ранений погиб молодой человек. Инцидент произошел в селе Нура Талгарского района. Парень с младшим братом приехали на кладбище навестить могилу отца и почитать Коран. Около часа ночи они возвращались обратно, и дорогу перегородила машина с открытыми настежь дверьми. Рядом были трое парней. Молодой человек попросил закрыть двери, чтобы они проехали, а в ответ услышал: «Если нужно, объезжайте». Как только молодой человек вышел из машины, один из трех ударил его двумя ножами в легкие, которые держал в обеих руках. По данным из публикации, подозреваемому 20 лет.