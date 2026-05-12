20-летний житель Ангарска получил штраф за лозунг против СВО в соцсетях

IrkutskMedia, 12 мая. Ангарский городской суд оштрафовал местного жителя за публикацию оскорбительного статуса в социальных сетях. На молодого человека составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ).
Как рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, 20-летний ангарчанин в ноябре 2025 года поставил в одной из соцсетей статус с оскорбительным лозунгом против специальной военной операции. Нарушителю назначили выплатить административный штраф в размере 30 тысяч рублей.
На судебном заседании молодой человек полностью свою вину признал и раскаялся в содеянном.
На момент публикации новости постановление в законную силу не вступило.
Ранее агентство рассказывало, что другой житель Ангарска поплатился за оскорбление иностранцев в соцсетях. Под чужим постом мужчина написал свой комментарий, в котором нецензурно и оскорбительно выразился, а адрес другой национальности.