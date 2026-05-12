Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

20-летний житель Ангарска получил штраф за лозунг против СВО в соцсетях

Молодой человек вину признал и раскаялся в содеянном.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 12 мая. Ангарский городской суд оштрафовал местного жителя за публикацию оскорбительного статуса в социальных сетях. На молодого человека составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ).

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, 20-летний ангарчанин в ноябре 2025 года поставил в одной из соцсетей статус с оскорбительным лозунгом против специальной военной операции. Нарушителю назначили выплатить административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

На судебном заседании молодой человек полностью свою вину признал и раскаялся в содеянном.

На момент публикации новости постановление в законную силу не вступило.

Ранее агентство рассказывало, что другой житель Ангарска поплатился за оскорбление иностранцев в соцсетях. Под чужим постом мужчина написал свой комментарий, в котором нецензурно и оскорбительно выразился, а адрес другой национальности.