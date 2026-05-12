На Кубани водитель сбил насмерть 37-летнюю женщину и скрылся

В Славянском районе устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибла 37-летняя женщина-пешеход.

Источник: Госавтоинспекция Кубани

В Славянском районе Кубани водитель сбил насмерть 37-летнюю женщину и скрылся. Авария произошла на автодороге Урма-Ханьков-Анастасиевская вечером 11 мая.

Предварительно, неустановленный водитель ехал на неустановленном автомобиле со стороны хутора Ханьков. В этот момент он сбил женщину, которая находилась на дороге без светоотражающих элементов.

«В результате ДТП женщина скончалась до приезда скорой помощи», — сообщили в Госавтоинспекции Кубани.

В настоящее время обстоятельства аварии, в том числе личность виновника, устанавливаются. Известно, что погибшая женщина — жительница Хабаровского края.