Экс-директора новосибирского завода осудили на пять лет за хищение 103 миллионов

В Новосибирске вынесли приговор бывшему директору ФКП «Анозит» Игорю Куканову и его трем сообщникам. Их признали виновными в хищении бюджетных средств на 103 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.
Суд установил, что Куканов вместе с заместителем по коммерции Хромушкиным, главным механиком Голишевым и предпринимателем Мальцевым действовали группой. Они заключали договоры с подконтрольными организациями на поставку оборудования по завышенным ценам.
Ущерб государству причинили на 103 миллиона рублей. Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ в 2020 году.
Куканов получил 5 лет колонии общего режима и штраф 700 тысяч рублей. Хромушкин — 4 года 10 месяцев и штраф 650 тысяч рублей. Мальцев — 4 года 10 месяцев и штраф 650 тысяч рублей. Голишев — 4 года колонии и штраф 400 тысяч рублей.
Двоих осужденных взяли под стражу прямо в зале суда.