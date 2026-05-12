Пешеход убил водителя за отказ пропустить на переходе

Суд вынес приговор убийце 19-летнего курьера, развозившего заказы вместе с возлюбленной в Сосновоборске Красноярского края. Молодой человек не пропустил пьяного пешехода на переходе, поскольку в тот момент для водителей горел зеленый свет. Мужчине это не понравилось.
Пешеход увидел автомобиль курьера на следующем перекрестке и напал на юношу. Когда тот попытался оторваться от преследователя, мужчина еще какое-то время бежал за авто, держа водителя за одежду. Все происходило прямо на глазах у возлюбленной парня. Корреспондент krsk.aif.ru восстановила хронологию трагедии и узнала, согласна ли семья убитого с вердиктом суда.
Обида на светофоре.
Трагедия произошла 12 июня 2025 года. Около одиннадцати часов вечера 33-летний пьяный местный житель возвращался домой. Он планировал перейти проезжую часть к супермаркету, однако для пешеходов в этот момент горел запрещающий красный сигнал светофора.
Тогда же к перекрестку подъехал 19-летний курьер. Молодой человек развозил заказы и двигался на разрешающий зеленый свет. Соблюдая правила дорожного движения, водитель не стал притормаживать и уступать дорогу подвыпившему мужчине. Однако пешехода эта ситуация сильно разозлила.
Спустя несколько минут участники конфликта снова пересеклись у следующего регулируемого пешеходного перехода. Мужчина увидел остановившийся автомобиль и решил выяснить отношения.
Нападавший вплотную подошел к машине и, не говоря ни слова, через открытое окно ударил молодого человека левой рукой в правую щеку. Затем он схватил свою жертву за футболку и, силой удерживая водителя на месте, ударил кулаком в левую часть шеи. Избиение происходило на глазах у случайных прохожих и пассажирки — возлюбленной парня.
В попытке спастись от ударов пострадавший водитель резко нажал на педаль газа. Нападавший еще какое-то время бежал за набирающим скорость автомобилем, не отпуская одежду курьера. Юноша смог отъехать на соседнюю улицу, но выжить ему не удалось: от полученной тяжелой тупой травмы шеи у молодого человека рефлекторно остановилось сердце, и он скончался прямо за рулем.
В прокуратуре Красноярского края отметили, что неадекватное поведение подсудимого уже попадало в поле зрения правоохранителей. За несколько месяцев до трагедии, в марте 2025 года, мужчина в таком же состоянии опьянения устроил погром. После конфликта с таксистом он повредил чужой автомобиль, причинив ущерб на 87 тысяч рублей.
Убийца винил пассажирку.
Сосновоборский городской суд рассмотрел дело по двум уголовным статьям: умышленное повреждение чужого имущества и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.
В ходе судебных заседаний подсудимый отказывался признавать вину в гибели молодого парня. Мужчина уверял, что смерть не могла наступить от его действий — якобы он нанес всего одну пощечину. В попытках избежать сурового наказания он заявил, что смерть наступила в результате действий девушки, сидевшей на пассажирском сидении.
Однако суд, изучив все представленные доказательства, отверг эти доводы. Медицинская экспертиза дала однозначный ответ: у погибшего зафиксировали ссадину челюсти и закрытую тупую травму шеи слева с повреждением рефлексогенной зоны — каротидного синуса. Именно эта травма квалифицируется как тяжкий вред здоровью и находится в прямой причинно-следственной связи со смертью курьера.
В мае 2026 года суд вынес обвинительный приговор. Мужчине назначили наказание в виде 10 лет, 1 месяца и 10 дней лишения свободы. Отбывать свой срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его лишили права управлять транспортными средствами на два года.
Десять лет за жизнь.
Решение суда в законную силу еще не вступило. Семья убитого юноши считает наказание мягким. Представитель пострадавшей стороны, юрист Руслан Мальцев, пояснил krsk.aif.ru позицию родных.
«Мать убитого парня с приговором суда не согласна. Прокурор запрашивал 12 лет, 1 месяц и 10 дней, — рассказывает юрист. — Мы считаем, что сторона обвинения тогда уже учла те немногие смягчающие обстоятельства, которые были у подсудимого, в том числе наличие несовершеннолетнего ребенка на иждивении. Но суд назначил 10 лет».
Защитник отмечает, что максимальная санкция по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть) предполагает до 15 лет лишения свободы. При этом юрист подчеркивает, что 10 лет в колонии строгого режима — это весьма серьезное наказание. Финансовая сторона вопроса, в отличие от срока лишения свободы, потерпевших устроила. Суд обязал убийцу выплатить семье два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
«Мы удовлетворены взысканной суммой, — добавляет представитель потерпевшей. — Понятно, что жизнь человека никакие деньги не восполнят, но те нравственные и моральные страдания, которые понесла мать убитого, компенсированы в полном объеме».
Как отмечает Руслан Мальцев, потерпевшие сейчас оценивают перспективы обжалования. Кроме того, сам осужденный может попытаться смягчить свою участь через ответную жалобу.
