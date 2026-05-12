На оптовой базе в Воронеже обнаружили незаконно работающих иностранцев

Силовики устанавливают воронежских работодателей, которые привлекли иностранных граждан к труду в обход закона.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские силовики провели рейд на мелкооптовой базе в Левобережном районе. Полицейские вместе с УФСБ, СК и бойцами Росгвардии проверяли, как выполняются требования законодательства в сфере миграции.

— В ходе операции проверили документы у 140 человек. 35 из них доставили в отдел полиции для установления личности и уточнения законности их пребывания в России. По итогам проверки в отношении шести иностранцев составлено семь административных протоколов за незаконную трудовую деятельность и нарушение режима пребывания на территории РФ, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Сейчас полиция устанавливает работодателей, которые привлекли иностранных граждан к труду в обход закона.