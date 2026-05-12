Таможня рассказала о местонахождении пропавших фур с пчелами из Узбекистана

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Информация о пропаже на территории России грузовиков с пчелами из Узбекистана не соответствуют действительности: компания, работающая в сфере пчеловодства, в апреле 2026 года планировала ввезти в ЕАЭС два грузовика с пчелами, по итогам проверок обеим фурам въезд был запрещен, и для вывоза пчелопакетов компания оформила процедуру реэкспорта, сообщила РИА Новости Челябинская таможня.