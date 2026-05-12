Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таможня рассказала о местонахождении пропавших фур с пчелами из Узбекистана

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Информация о пропаже на территории России грузовиков с пчелами из Узбекистана не соответствуют действительности: компания, работающая в сфере пчеловодства, в апреле 2026 года планировала ввезти в ЕАЭС два грузовика с пчелами, по итогам проверок обеим фурам въезд был запрещен, и для вывоза пчелопакетов компания оформила процедуру реэкспорта, сообщила РИА Новости Челябинская таможня.

Согласно информации ряда Telegram-каналов, два большегруза с нелегальными пчелами из Узбекистана въехали через пункт пропуска в Челябинской области без осуществления санитарного контроля насекомых, а их местонахождение якобы было неизвестно.

«В апреле 2026 года компания, которая ведет деятельность в сфере пчеловодства, пыталась ввезти на территорию Евразийского экономического союза две фуры с пчелопакетами. Пересечение государственной границы Российской Федерации осуществлялось через МАПП “Бугристое” в Троицком районе Челябинской области. По результатам проверки документов дальнейший въезд на территорию страны первой фуры с пчелами был запрещен Россельхознадзором», — говорится в сообщении.

Второй большегруз 19 апреля 2026 года прибыл на Троицкий таможенный пост, сообщили в ведомстве. «После завершения таможенного транзита для дальнейшей проверки соблюдения ветеринарных требований были приглашены представители Россельхознадзора по Челябинской области. В результате было принято решение о запрете ввоза. Уточним, что после предоставления пчеловодческой компанией новых документов повторную проверку она вновь не прошла», — отмечается в сообщении.

В таможне подчеркнули, что для вывоза пчелопакетов с территории ЕАЭС компания оформила процедуру реэкспорта. «В соответствии с информационной системой ФТС России транспортное средство с пчелами 2 мая 2026 года прибыло на таможенный пост Атамекен Республики Казахстан, расположенный на границе с Республикой Узбекистан, на котором таможенный транзит был завершен», — указывается в сообщении.

В Челябинской таможне добавили, что ветеринарный контроль на российско-казахстанской границе осуществляет Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.