Таможня рассказала о местонахождении пропавших фур с пчелами из Узбекистана

Согласно информации ряда Telegram-каналов, два большегруза с нелегальными пчелами из Узбекистана въехали через пункт пропуска в Челябинской области без осуществления санитарного контроля насекомых, а их местонахождение якобы было неизвестно.
«В апреле 2026 года компания, которая ведет деятельность в сфере пчеловодства, пыталась ввезти на территорию Евразийского экономического союза две фуры с пчелопакетами. Пересечение государственной границы Российской Федерации осуществлялось через МАПП “Бугристое” в Троицком районе Челябинской области. По результатам проверки документов дальнейший въезд на территорию страны первой фуры с пчелами был запрещен Россельхознадзором», — говорится в сообщении.
Второй большегруз 19 апреля 2026 года прибыл на Троицкий таможенный пост, сообщили в ведомстве. «После завершения таможенного транзита для дальнейшей проверки соблюдения ветеринарных требований были приглашены представители Россельхознадзора по Челябинской области. В результате было принято решение о запрете ввоза. Уточним, что после предоставления пчеловодческой компанией новых документов повторную проверку она вновь не прошла», — отмечается в сообщении.
В таможне подчеркнули, что для вывоза пчелопакетов с территории ЕАЭС компания оформила процедуру реэкспорта. «В соответствии с информационной системой ФТС России транспортное средство с пчелами 2 мая 2026 года прибыло на таможенный пост Атамекен Республики Казахстан, расположенный на границе с Республикой Узбекистан, на котором таможенный транзит был завершен», — указывается в сообщении.
В Челябинской таможне добавили, что ветеринарный контроль на российско-казахстанской границе осуществляет Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.